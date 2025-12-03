Предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией пока нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование», - цитируют заявление «Известия».

Отмечается, что Москва открыта к дальнейшим шагам, направленным на нормализацию отношений с Тбилиси. Однако все зависит от того, какую степень готовности будет демонстрировать Грузия.

Ранее сообщалось, что мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о том, как Запад предлагал Грузии начать боевые действия против России в 2022 году.