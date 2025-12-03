МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РФ не увидели предпосылок для возобновления политдиалога с Грузией

Москва выражает готовность нормализовать отношения с Тбилиси.
Глеб Владовский 03-12-2025 06:39
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Globallookpress

Предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией пока нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование», - цитируют заявление «Известия».

Отмечается, что Москва открыта к дальнейшим шагам, направленным на нормализацию отношений с Тбилиси. Однако все зависит от того, какую степень готовности будет демонстрировать Грузия.

Ранее сообщалось, что мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о том, как Запад предлагал Грузии начать боевые действия против России в 2022 году.

#Россия #Грузия #МИД РФ #политический диалог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 