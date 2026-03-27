В Молдавии объяснили, почему разрешили вернуться на рынок российским АЗС

Энергетическая отрасль республики находится в глубочайшем кризисе.
Константин Денисов 27-03-2026 12:48
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Молдавские власти приняли решение временно возобновить деятельность АЗС «Лукойл» на территории страны в связи с глубоким энергетическим кризисом. Об этом рассказал «Звезде» депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя.

Он напомнил, что Молдавия трижды в течение недели обвинила Россию в различных катаклизмах природного и техногенного характера на своей территории. Однако из-за того, что запасов топлива в стране практически не осталось, а необходимый для сельского хозяйства дизель отсутствует на половине АЗС, Кишинев был вынужден пойти на уступки.

Более того, власти всерьез задумались над возобновлением закупки поставок электроэнергии у России на постоянной основе.

«Ситуация на энергетическом рынке остается крайне сложной. На мировых рынках кризис будет углубляться, цены будут расти. Я отмечу, что цены на дизельное топливо в Молдавии сегодня где-то в зоне 30 леев - это где-то 150 российских рублей. И выросли они более чем на 30% за две-три недели и продолжают рост. И это на фоне сельхозработ, когда массово тракторы, комбайны там и так далее нуждаются в дешевом доступном топливе», - сообщил Цырдя.

Ранее стало известно о том, что в Молдавии временно разрешили АЗС «Лукойл» возобновить работу. В начале 2026 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавия стала нищим полицейским государством.

#Молдавия #топливо #Лукойл #наш эксклюзив #богдан Цырдя
