МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: Молдавия стала нищим полицейским государством

В МИД напомнили, что Кишинев продолжает «душить» Гагаузию, лишая ее автономного статуса.
Глеб Владовский 30-01-2026 17:29
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Молдавия превратилась в полицейское государство, после того как к власти пришли прозападные силы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За время правления прозападных сил страна буквально превратилась в нищее полицейское государство», - цитирует ее слова RT.

Дипломат также напомнила, что власти Кишинева продолжают оказывать давление на Гагаузию, стремясь лишить ее автономного статуса.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Молдавии инициировало процедуры по полному выходу страны из Содружества Независимых Государств. При одобрении денонсации тремя органами власти и утверждения президентом страна официально покинет СНГ.

#в стране и мире #Молдавия #Мария Захарова #полицейское государство #западные силы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 