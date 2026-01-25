Молдавия превратилась в полицейское государство, после того как к власти пришли прозападные силы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За время правления прозападных сил страна буквально превратилась в нищее полицейское государство», - цитирует ее слова RT.

Дипломат также напомнила, что власти Кишинева продолжают оказывать давление на Гагаузию, стремясь лишить ее автономного статуса.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Молдавии инициировало процедуры по полному выходу страны из Содружества Независимых Государств. При одобрении денонсации тремя органами власти и утверждения президентом страна официально покинет СНГ.