«Молния-2» разрушила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет ударного БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, обеспечив продвижение российских подразделений. Об этом сообщило Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы выявили скопление живой силы противника - боевики сдерживали наступление штурмовых групп. После уточнения координат беспилотник оперативно подготовили к применению и оснастили осколочно-фугасным боеприпасом.

Дрон преодолел противодействие средств радиоэлектронной борьбы, после чего поразил цель. В результате была уничтожена живая сила ВСУ, что позволило подразделениям 25-й общевойсковой армии восстановить темп наступления.

Военнослужащие отмечают, что «Молния-2» эффективна против различных наземных целей. Благодаря простоте применения и мобильности расчеты могут быстро реагировать на изменения обстановки и наносить точечные удары по выявленным позициям противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.