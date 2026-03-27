Глава Русского дома в Праге показал последствия атаки коктейлями Молотова

Русский дом в Праге мог полностью сгореть после атаки с применением бутылок с зажигательной смесью. Об этом рассказал «Звезде» глава учреждения Игорь Гиренко.

Он показал повреждения, которые Русский дом получил снаружи и внутри. В помещении с выбитым бутылками окном располагалась библиотека. Тысячи книг могли вспыхнуть как спичка.

«Если бы здесь случился пожар, то от здания бы ничего не осталось. Потому что здесь находится библиотека», - объяснил Гиренко.

Он показал одно разбитое окно и одно - поврежденное. Снаружи на стенах остались следы гари. Внутри также оказались повреждены подоконники.

Гиренко обратил внимание на то, что в помещение попали три бутылки, но ни одна из них, к счастью, не взорвалась. Об атаке на Русский дом в столице Чехии сообщила местная полиция.