Глава Русского дома в Праге показал последствия атаки коктейлями Молотова

Внутри помещения, куда угодили бутылки со смесью, находилась библиотека.
Константин Денисов 27-03-2026 11:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Русский дом в Праге мог полностью сгореть после атаки с применением бутылок с зажигательной смесью. Об этом рассказал «Звезде» глава учреждения Игорь Гиренко.

Он показал повреждения, которые Русский дом получил снаружи и внутри. В помещении с выбитым бутылками окном располагалась библиотека. Тысячи книг могли вспыхнуть как спичка.

«Если бы здесь случился пожар, то от здания бы ничего не осталось. Потому что здесь находится библиотека», - объяснил Гиренко.

Он показал одно разбитое окно и одно - поврежденное. Снаружи на стенах остались следы гари. Внутри также оказались повреждены подоконники.

Гиренко обратил внимание на то, что в помещение попали три бутылки, но ни одна из них, к счастью, не взорвалась. Об атаке на Русский дом в столице Чехии сообщила местная полиция.

#чехия #прага #наш эксклюзив #русский дом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
