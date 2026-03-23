Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Центр»

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями стали личный состав противника и пункт временной дислокации украинских подразделений. Удар наносился по заранее полученным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

На опубликованных кадрах видно, как самолет готовится к вылету: крупным планом показана носовая часть Су-34 с выпущенными шасси и подвесным вооружением. Далее - взлет и набор высоты, после чего бомбардировщик уходит в облака.

Отдельные эпизоды демонстрируют работу экипажа изнутри - летчики управляют машиной, контролируя параметры полета. Также фиксируется сброс авиабомб с самолета.

После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение цели. Экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

