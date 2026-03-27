ФСБ задержала жителя Ульяновска за шпионаж в пользу спецслужб Украины

Задержанный собирал и передавал данные украинской стороне о предприятии, которое производит и выпускает беспилотники в интересах Минобороны России.
Игнат Далакян 27-03-2026 10:26
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Ульяновска, подозреваемого в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что по заданию сотрудника СБУ молодой человек 2005 года рождения собирал и передавал данные о предприятии, которое производит и выпускает беспилотники в интересах Минобороны России. Эти БПЛА активно используются в спецоперации на территории Украины.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о шпионаже. По данным оперативников, подозреваемый целенаправленно собирал информацию, содержащую военную тайну, и передавал ее украинской стороне.

Также известно, что этот же человек уже привлекался к уголовной ответственности. В его отношении было возбуждено дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма).

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина за подготовку теракта с беспилотником на военном аэродроме. Исполнитель планировал запустить два дрона с взрывчаткой по одному из объектов российского оборонного ведомства.

#Ульяновск #ФСБ #шпионаж #Задержание #Уголовное дело
