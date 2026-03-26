ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта с БПЛА на военном аэродроме

Исполнитель готовился запустить два дрона с взрывчаткой.
Константин Денисов 26-03-2026 12:55
© Фото: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвратили планировавшийся спецслужбами Украины теракт в отношении одного из объектов Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России. По версии следствия, россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины посредством иностранных интернет-мессенджеров.

По заданию куратора подозреваемый изъял из схрона два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 граммов пластичного взрывчатого вещества и один ретранслятор. По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 километрах от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления.

После выполнения задания фигурант планировал выехать за границу. На допросе он признался, что хотел потратить полученные от украинских кураторов деньги на себя.

Следственным управлением СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление
к террористическому акту в составе группы лиц по предварительному сговору».

Ранее ФСБ показала видео задержания троих жителей Ингушетии за SIM-боксы для украинского кол-центра.

#Минобороны РФ #Саратовская область #дроны #ЦОС ФСБ России
