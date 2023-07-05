Умер актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Алексей Кузнецов

Причины смерти на 83-м году жизни заслуженного деятеля искусств России Алексея Кузнецова не уточняются.

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В возрасте 82 лет скончался актер и режиссер Алексей Кузнецов. Об этом стало известно из опубликованного на сайте театра имени Вахтангова сообщения.

В Вахтанговском театре Кузнецов за 55 лет работы сыграл около пятидесяти ролей, в качестве сорежисера поработал над восьми спектаклями и самостоятельно поставил водевиль «Два часа в Париже с одним антрактом».

Играть в фильмах Кузнецов начал еще, когда был подростком. После ролей в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Зеленый огонек»,«Отцы и дети» его узнавала вся страна.

Ранее умер сыгравший в «Операции "Ы"» актер Владимир Приходько. Публика знает его по ролям в «Джентельменах удачи» и «Войне и мире», а также по выпускам «Ералаша».