МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье при падении дрона загорелся дом, ранен человек

Всего за это время над Московским регионом уничтожено 18 БПЛА.
Глеб Владовский 26-03-2026 01:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за шесть часов сбили десять украинских дронов, летевших на Москву. Падение обломков одного из БПЛА вызвало пожар в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Первая информация об уничтожении трех беспилотников появилась 25 марта в 18:10. Последняя информация о перехвате БПЛА была опубликована в 0:21.

«По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Всего за шесть часов сбили 18 украинских беспилотников. Информации о других происшествиях в результате падения обломков нет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ сбили над Ленинградской областью 33 украинских беспилотника.

#Москва #пожар #Подмосковье #Сергей Собянин #дрон всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 