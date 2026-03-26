В Подмосковье при падении дрона загорелся дом, ранен человек

Российские военнослужащие за шесть часов сбили десять украинских дронов, летевших на Москву. Падение обломков одного из БПЛА вызвало пожар в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Первая информация об уничтожении трех беспилотников появилась 25 марта в 18:10. Последняя информация о перехвате БПЛА была опубликована в 0:21.

«По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Всего за шесть часов сбили 18 украинских беспилотников. Информации о других происшествиях в результате падения обломков нет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ сбили над Ленинградской областью 33 украинских беспилотника.