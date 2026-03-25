Капитан арестованного в Египте танкера из РФ подал сигнал бедствия

Ситуация на борту российского танкера Dignity, арестованного в Египте, стала критической. Как сообщил в беседе с RT капитан судна Владимир Кузнецов, он подал сигнал бедствия, но пока не получил подтверждения его получения.

«Да, я подал сигнал. Сделал это по судовому оборудованию, продублировал по телефону на береговую станцию. Сейчас жду подтверждения, что сигнал получен. По правилам они должны ответить», - пояснил Кузнецов.

По его словам, дальше было ждать невозможно. Танкер был арестован в октябре 2025 года. С тех пор запасов пищи на борту практически не осталось.

Экипаж экономит топливо, включая генератор только на час, иначе судно вообще останется без электричества. Члены команды испытывают проблемы со здоровьем, однако имеющиеся на борту лекарства просрочены.

Кузнецов добавил, что у него забрали паспорт и до сих пор не вернули. Агент судна препятствует его освобождению, так как хочет получить от судовладельца свои деньги. Всего собственник танкера задолжал около $6 млн евро, в том числе, за его ремонт.

Капитан заявил о готовности покинуть танкер, если за экипажем приедет буксир. Проблемы с документами он собирается решать уже на берегу.

Ранее стало известно о том, что следовавший из России танкер Deyna захвачен Францией в Средиземном море.