Жителя Забайкалья осудили за финансирование запрещенных организаций

Обвиняемый совершил 18 денежных переводов за полгода.
Константин Денисов 26-03-2026 08:20
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

Жителя Забайкальского края осудили за финансирование запрещенных в России организаций. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с апреля по ноябрь 2020 года мужчина совершил в общей сложности 18 денежных переводов на счет организаций, деятельность которых признана в России террористической. При этом общая сумма его пожертвований составила всего две тысячи рублей.

Суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы. Первые три он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Кроме того, у мужчины изъяли в пользу государства 17 тысяч рублей, учитывая стоимость телефона, с которого он совершал переводы.

Сотрудникам ФСБ удалось вычислить преступника в 2026 году. Он был задержан. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма».

Ранее сообщалось об обвинении жителя Крыма в съемке военных объектов РФ для Украины. Дело передано в суд для вынесения приговора.

#в стране и мире #ФСБ #Забайкалье #суд #Приговор #финансирование #Прокуратура
