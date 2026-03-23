Жителя Крыма осудят за съемку военных объектов РФ для Украины

Жителя Крыма будут судить за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следствие установило, что в 2024 году 48-летний житель Джанкойского района самостоятельно связался с украинскими спецслужбами, будучи противником СВО. Он получил задание собирать сведения о расположении военных объектов и военного транспорта на территории Крыма.

Обвиняемый осуществлял съемку объектов ВС РФ и передавал своим кураторам. Сотрудникам Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю удалось задержать его. Фигуранту предъявлено обвинение.

Судьбу мужчины будет решать Верховный суд республики Крым. Ранее ФСБ задержала жителя Саранска, который по заданию Киева оформил 1 000 сим-карт.