Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области

Мирная жительница погибла в результате ударов ВСУ по селу Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что противник использовал дроны-камикадзе. Также Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать всю необходимую материальную помощь.

Губернатор назвал удар ВСУ по населенному пункту варварским. Ранее, 10 марта, боевики нанесли ракетный удар по центру Брянска. Погибли восемь человек, еще 47 пострадали.

ВСУ использовали ракеты английского и французского производства. В связи с этим МИД РФ вызвал послов этих стран для вручения им ноты протеста.