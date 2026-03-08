МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Богомаз: ВСУ атаковали Брянск семью ракетами Storm Shadow

Число пострадавших выросло до 42 человек.
Глеб Владовский 11-03-2026 11:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики выпустили в направлении Брянска семь ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«(Украинские боевики. - Прим. ред.) совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, 42 пострадали», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что общественный транспорт возобновил работу в штатном режиме. Следователи осматривают места трагедии.

Ранее в Минздраве сообщили, что врачи эвакуируют в Москву девятерых пострадавших от ракетного удара ВСУ по Брянску. Остальные 20 раненых проходят лечение на месте.
 

#в стране и мире #Storm Shadow #Брянск #Александр Богомаз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 