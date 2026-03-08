Богомаз: ВСУ атаковали Брянск семью ракетами Storm Shadow

Украинские боевики выпустили в направлении Брянска семь ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«(Украинские боевики. - Прим. ред.) совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, 42 пострадали», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что общественный транспорт возобновил работу в штатном режиме. Следователи осматривают места трагедии.

Ранее в Минздраве сообщили, что врачи эвакуируют в Москву девятерых пострадавших от ракетного удара ВСУ по Брянску. Остальные 20 раненых проходят лечение на месте.

