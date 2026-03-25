Эксперт: у РФ есть механизмы, чтобы адаптироваться к мировому нефтяному кризису

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире телеканала «Звезда» рассказал, затронет ли Россию глобальный нефтяной кризис, бушующий сегодня по всему миру. По словам специалиста, из-за того, что наша страна является крупным экспортером нефти и нефтепродуктов, она наоборот может только выиграть от общемирового роста цен.

«Если говорить о ситуации на внутреннем российском рынке, то у нас есть механизмы, которые помогают сбалансировать эти перепады спроса и цены на внутреннем и на внешнем рынке. Если, скажем, в феврале 26-го года компании платили правительству за доступ к внутреннему рынку, потому что он был премиальным на фоне того, что цены на российскую нефть и нефтепродукты падали, то сейчас, в марте, ситуация разворачивается в противоположную сторону, и наоборот - компании будут получать субсидии от правительства за то, что часть нефтепродуктов отправляют не на внешний, а на внутренний рынок», - объяснил эксперт принцип работы сложных, но сбалансированных механизмов регуляции экономической ситуации.

Как отметил Митрахович, в России система устроена так, что большая часть прибыли, которую компании получают от экспорта нефти и нефтепродуктов, уходит в бюджет государства, а дальше эти деньги тратятся на необходимые для страны расходы. В частности, часть денег возвращается обратно в энергетический сектор через так называемый механизм демпфера, который работает в пользу компании тогда, когда цены на внешних рынках больше, чем цены внутри страны.

«Подобного рода кризисы, конечно, масштабные, повторяются не так часто, раз в несколько десятилетий. Будет ли нынешний кризис настолько же масштабным, как в 1973 году, после войны Судного дня - зависит от того, насколько долго он продлится. Насколько долгим и масштабным будет этот экономический шок. Если мы предполагаем, что через несколько недель или дней Ормузский пролив будет разблокирован в результате какой-то сделки американцев с иранцами, то это один сценарий. Если мы увидим разрастающуюся войну, которая будет затрагивать объекты энергетической инфраструктуры и затянется на месяцы, тогда да, пожалуй, кризис будет сопоставим с тем, что был в 1973 году», - пояснил экономист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за роста общемирового спроса на отечественную нефть в скором времени России может стать непросто удовлетворить потребности всех желающих. По словам спикера, сейчас российская нефть пользуется большой популярностью во всем мире.