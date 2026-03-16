«Адмирал Головко» отработал поиск и уничтожение АПЛ в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Головко» провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Баренцевом море. О ходе тренировок рассказала корреспондент Елена Сивонен в репортаже с борта корабля.

По легенде учений, в российских территориальных водах действовала условная подлодка-нарушитель. Ее роль выполняла субмарина Северного флота. Экипаж фрегата получил задачу обнаружить цель, установить контакт и сопровождать ее.

Поиск велся с помощью корабельного гидроакустического комплекса, который позволяет обнаруживать и классифицировать подводные цели. Как отметил старший гидроакустик корабля, во время каждого выхода в море экипаж отрабатывает поиск, сопровождение и поддержание контакта с подводными объектами.

После обнаружения цели на дистанции около 10 километров фрегат вышел на боевой курс. Расчет минно-торпедной боевой части подготовил к применению противолодочный комплекс «Пакет‑НК». По команде с корабля был выполнен практический пуск торпеды по условной подлодке.

«Была решена задача стрельбы одной торпедой. После утверждения решения задачи стрельбы командиром корабля мой расчет успешно выполнил стрельбу. Не было ни одного отказа нашего комплекса. Тем самым мы подтвердили, что наш торпедный комплекс готов к выполнению боевых задач», - рассказал командир минно-торпедной боевой части Михаил.

После завершения стрельбы торпеду поднял специальный катер-торпедолов, который доставит изделие обратно на базу. По итогам учений экипаж фрегата получил высокую оценку командования за слаженную работу и успешное выполнение задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.