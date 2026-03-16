МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Адмирал Головко» отработал поиск и уничтожение АПЛ в Баренцевом море

По словам командира минно-торпедной боевой части Михаила, противолодочный комплекс подтвердил свою надежность.
Елена Сивонен 16-03-2026 11:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фрегат «Адмирал Головко» провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Баренцевом море. О ходе тренировок рассказала корреспондент Елена Сивонен в репортаже с борта корабля.

По легенде учений, в российских территориальных водах действовала условная подлодка-нарушитель. Ее роль выполняла субмарина Северного флота. Экипаж фрегата получил задачу обнаружить цель, установить контакт и сопровождать ее.

Поиск велся с помощью корабельного гидроакустического комплекса, который позволяет обнаруживать и классифицировать подводные цели. Как отметил старший гидроакустик корабля, во время каждого выхода в море экипаж отрабатывает поиск, сопровождение и поддержание контакта с подводными объектами.

После обнаружения цели на дистанции около 10 километров фрегат вышел на боевой курс. Расчет минно-торпедной боевой части подготовил к применению противолодочный комплекс «Пакет‑НК». По команде с корабля был выполнен практический пуск торпеды по условной подлодке.

«Была решена задача стрельбы одной торпедой. После утверждения решения задачи стрельбы командиром корабля мой расчет успешно выполнил стрельбу. Не было ни одного отказа нашего комплекса. Тем самым мы подтвердили, что наш торпедный комплекс готов к выполнению боевых задач», - рассказал командир минно-торпедной боевой части Михаил.

После завершения стрельбы торпеду поднял специальный катер-торпедолов, который доставит изделие обратно на базу. По итогам учений экипаж фрегата получил высокую оценку командования за слаженную работу и успешное выполнение задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#фрегат #Баренцево море #адмирал головко #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 