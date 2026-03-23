Россиянам рассказали о рисках подключения мошенников к умным колонкам

Установленная в доме умная колонка может стать причиной утечки всех ваших персональных данных в руки мошенников. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова.

По словам специалиста, безобидный на первый взгляд гаджет по факту является полноценным компьютером, интегрированным в локальную сеть вашей квартиры - колонка имеет доступ к облачным аккаунтам, мобильным приложениям и Wi-Fi. Если злоумышленник получит доступ к устройству, в его руках окажется огромное количество личной информации всех проживающих в доме людей.

«Мошенник может получить доступ к вашим аккаунтам, сервисам и другим устройствам в сети. К информации о вас, ваших поведенческих привычках, персональных данных и многом другом. Угрозы взлома могут быть связаны со слабым паролем от Wi-Fi, устаревшей прошивкой роутера, ошибками в приложении колонки или отсутствием двухфакторной аутентификации», - пояснила эксперт.

Основным показателем того, что к вашей колонке подключился хакер, является ее подозрительное поведение. Если колонка самопроизвольно активируется, неожиданно меняются настройки, привязываются новые устройства, обнаруживаются неизвестные запросы - стоит опасаться взлома.

«Для исключения компрометации надо выполнить несколько простых правил: установить сложный пароль к учетной записи и двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять приложение и программное обеспечение роутера, контролировать список привязанных устройств и сервисов, установить сложный пароль на Wi-Fi. Следите за поведением колонки. Если заметили подозрительную активность - смените пароль, завершите все активные сессии, проверьте привязки и при необходимости сбросьте устройство к заводским настройкам», - подытожила Храпунова.

Ранее о подобной проблеме также сообщали в МВД России. Как отметили в пресс-службе ведомства, мошенники научились подслушивать разговоры через умные колонки. Россиян призвали проверить дополнительные подключения к гаджету, а также обновить прошивку до последней версии.