WSJ: Галибафа и Аракчи исключили из списка целей ради переговоров с США

США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных лиц Ирана из списка целей ради переговоров. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«(Председатель парламента Ирана - Прим. ред.)Галибаф и (Глава МИД - Прим. ред.) Аракчи выведены из списка целей на срок до четырех-пяти дней, пока президент Трамп открывает путь к переговорам на высоком уровне для прекращения войны», - говорится в материале.

Отмечается, что в понедельник, 23 марта, американский лидер заявил об «очень позитивных» переговорах с иранской стороной. В свою очередь Галибаф в этот же день сообщил, что диалога с Вашингтоном не было.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что военная операция Штатов и Израиля против Ирана вышла из-под контроля. По его словам, конфликт вышел за рамки, немыслимые даже для лидеров государств.