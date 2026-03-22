В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку

В Бангладеш автобус упал в реку, в результате погибли 18 человек. Об этом сообщила газета Daily Sun.

«Пассажирский автобус потерял управление и упал в реку с понтона... Транспортное средство двигалось... всего с шестью пассажирами, но по пути на борт сели еще несколько пассажиров», - говорится в материале.

Уточняется, что спасателям пока удалось вытащить из реки тела 16 погибших. Из них - двое детей. Еще двое пострадавших скончались в местном медучреждении.

В настоящее время ведется работа по формированию группы для расследования инцидента.