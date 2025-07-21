Учебный самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы и колледжа

Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение в понедельник в городе Дакка. Он врезался в здание школы и колледжа, пишет Dhaka Tribune. По данным Reuters, четверо получили ранения.

Пожарные и служба гражданской обороны подтвердили по меньшей мере одну смерть в результате инцидента. На месте происшествия идут спасательные работы.

Очевидцы рассказали, что самолет внезапно врезался в здание с громким хлопком, вызвав панику среди студентов и сотрудников кампуса. Здание в основном использовалось для занятий в игровой группе. Они закончились незадолго до катастрофы.

После падения борт загорелся. На распространяемых в социальных сетях кадрах видно, как спасают нескольких раненых. Их доставляют в больницу. На месте происшествия работают восемь расчетов пожарных служб.

В полиции подтвердили факт крушения учебного самолета в районе колледжа. Более подробную информацию должны предоставить позднее.