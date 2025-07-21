МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Учебный самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы и колледжа

По предварительным данным, один человек погиб и четверо получили ранения.
Владимир Рубанов 2025-07-21 13:01:28
© Фото: X/NELiveTV © Видео: X/NELiveTV, Defres360

Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение в понедельник в городе Дакка. Он врезался в здание школы и колледжа, пишет Dhaka Tribune. По данным Reuters, четверо получили ранения.

Пожарные и служба гражданской обороны подтвердили по меньшей мере одну смерть в результате инцидента. На месте происшествия идут спасательные работы.

Очевидцы рассказали, что самолет внезапно врезался в здание с громким хлопком, вызвав панику среди студентов и сотрудников кампуса. Здание в основном использовалось для занятий в игровой группе. Они закончились незадолго до катастрофы.

После падения борт загорелся. На распространяемых в социальных сетях кадрах видно, как спасают нескольких раненых. Их доставляют в больницу. На месте происшествия работают восемь расчетов пожарных служб.

В полиции подтвердили факт крушения учебного самолета в районе колледжа. Более подробную информацию должны предоставить позднее.

#в стране и мире #школа #Бангладеш #падение #жертвы #Военный самолет #колледж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 