Лавров: Россия не передает Ирану разведданные о базах США

Россия не передавала Ирану разведданные о местонахождении американских военных баз. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», - подчеркнул дипломат в интервью France TV.

Он также отметил, что все знали об использовании американских военных баз для сбора и передачи разведданных со спутников. Это также объясняет причину их эвакуации.

«Это тоже показывает, что они знали, что произойдет. Начиная агрессию, они подставили, подвели своих арабских союзников», - добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Кроме того, Москва пока не видит стремления Вашингтона уважать ее интересы.