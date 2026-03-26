Лавров: Россия не передает Ирану разведданные о базах США

Глава МИД РФ подчеркнул, что военные базы США в регионе использовались для сбора и передачи разведданных со спутников.
Глеб Владовский 26-03-2026 23:30
© Фото: Gysgt Aaron Patterson Us Marines Globallookpress

Россия не передавала Ирану разведданные о местонахождении американских военных баз. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», - подчеркнул дипломат в интервью France TV.

Он также отметил, что все знали об использовании американских военных баз для сбора и передачи разведданных со спутников. Это также объясняет причину их эвакуации.

«Это тоже показывает, что они знали, что произойдет. Начиная агрессию, они подставили, подвели своих арабских союзников», - добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Кроме того, Москва пока не видит стремления Вашингтона уважать ее интересы.

#Россия #Иран #военные базы США #разведданные
