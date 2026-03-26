Тяжело в учении - легко бою: как проходят тренировочные будни будущих дроноводов

Пройти через все препятствия и успеть быстрее остальных - одно из заданий, которые проходит будущий оператор БПЛА уже на третий день своего обучения. Это при том, что многие из них до этого еще ни разу не управляли дронами. Корреспондент «Звезды» показал, как проходят тренировочные будни добровольцев, которые уже скоро пополнят ряды российских дроноводов.

Так, например, курсант с позывным Швед - обычный парень родом из Курской области. Два года назад, когда в ВСУ вторглись в его родной регион, он еще учился в школе. Уже тогда он решил - после 18-летия он пойдет защищать родину. Узнав, что эта специальность в зоне специальной военной операции на данный момент очень востребована, юноша решил помочь нашим ребятам в достижении победы и пойти на обучение оператора БПЛА.

Накануне Швед приехал в Подмосковье и выбрал пункт отбора на военную службу, где претенденты могут сразу же начать курс подготовки. Обучение на оператора БПЛА длится 42 дня. На время подготовки курсантов заселяют в общежитие на территории военкомата. Работают с ними инструкторы с опытом участия в боевых действиях в зоне СВО.

«Курсанты у нас обучаются теории, проходят теорию и немного практики по настройке дронов, по настройке пультов», - рассказал инструктор подготовки с позывным Дым.

Практические занятия проходят на полигоне. Курсантам нужно привыкнуть к механике дрона. Как говорят инструкторы - почувствовать его движение через пульт. От этого зависит 80% успеха боевого вылета.

В центре подготовки представлены все актуальные виды БПЛА: от FPV-дронов на оптоволокне до беспилотников самолетного типа. Это сделано для того, чтобы новобранцы с самого начала не просто посмотрели на свои будущие «рабочие лошадки», но и даже смогли бы на них полетать.

В конце обучения - боевое слаживание на полигоне. Будущие дроноводы отрабатывают элементы штурма укрепленных опорных пунктов условного противника, эвакуацию раненого и оказание первой медицинской помощи.

«Здесь в комплексе все происходит. Управление, ремонт, знания ТТХ, знания электроники, знания радиоволн. У нас довольно большой спектр знаний у операторов. Поэтому они ценятся. Особое внимание при отборе претендентам от 18 до 35 лет. Инструкторы говорят, что у современного поколения лучше развита моторика, ориентирование на местности, и сами претенденты более заинтересованы в новых технологиях», - объяснил инструктор с позывным Путник.

Для того, чтобы привлечь в войска молодежь, был даже создан новый вид контракта, который рассчитан на год без продления. Это особенно удобно для студентов - в случае заключения контракта в войска беспилотных систем им предоставляется академический отпуск. Через год военнослужащий может подать документы на увольнение, либо же продлить контракт и продолжить служить.

Так же, как и в других родах войск, дроноводы, помимо денежного довольствия, получают социальные гарантии в виде налоговых льгот, льгот в образовании для детей участников СВО, а также помощь в списании долгов по кредитам.

Ранее в Краснодаре открыли первый в России БПЛА-полигон на крыше. Тренировки тут можно проводить в любую погоду. Качество площадки уже подтвердили опытные операторы и чемпионы страны по гонкам дронов - в апреле на ней пройдут первые всероссийские соревнования.