В Краснодаре открыли первый в России БПЛА-полигон на крыше

В небе над Краснодаром - дебютный полет на новой высоте. В кубанской столице презентовали уникальную площадку для скоростных спортивных дронов. Полетное пространство площадью 350 квадратных метров развернули прямо на крыше, в девяти метрах над землей.

Это первый в России БПЛА-полигон на крыше, что означает - тренировки здесь можно проводить в любую погоду. И это абсолютно безопасно, потому что площадка ограждена специальной сеткой. Ну а сложностей операторам дронов добавит то, что трасса двухуровневая. Мы находимся на самой высшей точке.

На каскаде препятствий - лучшие пилоты региона. В дрон-рейсинге побеждает тот, кто чувствует технику как продолжение собственных рук и за доли секунды выстраивает идеальную траекторию в трехмерном пространстве.

Среди тех, кто в небе как дома, Егор Сивков. В беспилотной авиации он уже семь лет. Начинал с основ в обычной секции, а сегодня ставит амбициозную цель - передавать накопленный опыт будущим поколениям операторов БПЛА.

«Иногда прилетают ко мне вопросы от военнослужащих с просьбой помочь что-то поднастроить. Я в этом деле давно и с легкостью им помогаю», - рассказывает Сивков.

Инициатива создания площадки принадлежит благотворительному фонду. Его руководители, супруги-волонтеры, регулярно помогают бойцам в зоне проведения спецоперации. Именно там, наблюдая за работой передовых технологий, они осознали, что беспилотные системы сегодня меняют мир во всех сферах - от безопасности до экономики.

«Написали грант. Грант выиграли. Добавили свои средства. Открыли сначала школу. Вы видели - лаборатория, класс, симуляторы и небольшое пространство для полетов. Потом поняли, что надо расширяться, развиваться, и решили, что нам нужен полигон», - объясняет директор благотворительного фонда Анна Потынга.

Получив лицензию, фонд превратил тренировочную площадку в серьезную школу. Для студентов и школьников это шанс освоить одну из самых востребованных специальностей в стране. Качество этого полигона на крыше уже подтвердили профи. Свое добро проекту дали и опытные операторы беспилотников, и чемпионы всероссийского уровня по гонкам на дронах.

«Это первое помещение, где трасса находится на крыше здания. Такого я нигде еще не встречал вообще. По факту эта площадка может работать 24/7, да, как и крытая, но это более атмосферно. Тут поставлены четыре кресла - как на чемпионатах и первенствах России. Тут можно проводить соревнования по вуп-гонкам - это микродроны, на которых мы сейчас летали», - показывает двукратный чемпион России в гонках на дронах Данил Грязнов.

Больше 100 выпускников меньше чем за год. Показатели центра говорят сами за себя. Теперь ребята готовятся к серьезному экзамену. В апреле эта крыша превратится в гоночный трек федерального масштаба - здесь примут первые всероссийские соревнования по дрон-рейсингу.