Петербургский телеканал оштрафовали из-за фильма с ложью о Красной армии

Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в 3 000 000 рублей.
Вероника Левшина 26-03-2026 22:45
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

НАО «Национальная спутниковая компания» -  учредитель телеканала «Триколор Информ Плюс» - привлечена к административной ответственности и штрафу три миллиона рублей за трансляцию документального фильма «Мировые войны XX века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина». В нем содержатся заведомо искаженные факты о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Необходимо отметить, что при рассмотрении дела судом было изучено огромное количество материалов, в том числе специально рассекреченные документы Министерства Обороны, которые документально опровергали кадры фильма», - говорится в заявлении.

Также пресс-служба отметила, что обычно в качественных документальных фильмах приводятся ссылки на архивы, научные публикации и другие источники, чего не было в опубликованном телеканалом фильме.

Представитель компании не признает свою вину.

Ранее в Курганской области оштрафовали администратора нескольких пабликов в социальных сетях за распространение неправдоподобной информации и последствиях вакцинации от коронавируса. Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

#в стране и мире #Красная Армия #ВОВ #фильм #штраф #телеканал
