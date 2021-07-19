В Курганской области оштрафовали распространителя фейков о вакцинации против COVID-19
Мужчина раскаялся в содеянном и объяснил свои действия желанием набрать большое количество просмотров и комментариев.
© Фото: Михай Карауш, РИА Новости
В Курганской области администратора нескольких пабликов в социальных сетях оштрафовали за распространение неправдоподобной информации и последствиях вакцинации от коронавируса. Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Вменяемая ему статья - «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил желанием набрать большое количество просмотров и комментариев.