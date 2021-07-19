В Курганской области оштрафовали распространителя фейков о вакцинации против COVID-19

В Курганской области администратора нескольких пабликов в социальных сетях оштрафовали за распространение неправдоподобной информации и последствиях вакцинации от коронавируса. Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Вменяемая ему статья - «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил желанием набрать большое количество просмотров и комментариев.