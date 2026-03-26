МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Филиппины первыми в мире объявили ЧП из-за нехватки энергоресурсов

Но филиппинский лидер уверен, страна имеет стабильный поток нефти, превышающий нынешний запас примерно на 45 дней.
Вероника Левшина 26-03-2026 22:17
© Фото: Runkel, imagebroker.com, Global Look Press

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший первым в мире объявил чрезвычайное положение в своей стране из-за нехватки энергоснабжения. Об этом сообщил Bloomberg.

Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам топлива и экономике страны, поэтому президент пошел на превентивные меры, чтобы предоставить своему правительству больше возможностей для решения энергетического кризиса.

«Существует непосредственная опасность критического снижения энергоснабжения», - цитирует издание.

Но Маркус выразил уверенность, что у страны стабильный поток нефти, который превышает нынешние запасы приблизительно на 45 дней, а запаса удобрений хватит до следующего посевного сезона.

Напомним, накануне на Филиппины прибыл танкер со 100 тысячами тонн российской нефти на борту. Данная партия нефти стала первой за последние пять лет поставкой энергоресурсов из России. Отмечалось, что Филиппины крайне зависимы от импорта нефти.

#в стране и мире #ЧП #Филиппины #энергоресурсы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 