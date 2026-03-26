Филиппины первыми в мире объявили ЧП из-за нехватки энергоресурсов

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший первым в мире объявил чрезвычайное положение в своей стране из-за нехватки энергоснабжения. Об этом сообщил Bloomberg.

Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам топлива и экономике страны, поэтому президент пошел на превентивные меры, чтобы предоставить своему правительству больше возможностей для решения энергетического кризиса.

«Существует непосредственная опасность критического снижения энергоснабжения», - цитирует издание.

Но Маркус выразил уверенность, что у страны стабильный поток нефти, который превышает нынешние запасы приблизительно на 45 дней, а запаса удобрений хватит до следующего посевного сезона.

Напомним, накануне на Филиппины прибыл танкер со 100 тысячами тонн российской нефти на борту. Данная партия нефти стала первой за последние пять лет поставкой энергоресурсов из России. Отмечалось, что Филиппины крайне зависимы от импорта нефти.