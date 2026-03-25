На Филиппины прибыл танкер со 100 тысячами тонн российской нефти на борту. Об этом сообщает издание aif.ru.

Согласно имеющейся информации, груз был доставлен судном Sara Sky, пришвартовавшимся в порту Лимай в провинции Батаан. Данная партия нефти стала первой за последние пять лет поставкой в страну энергоресурсов из России.

Отмечается, что Филиппины крайне зависимы от импорта нефти. В связи с этим блокировка Ормузского пролива из-за эскалации арабо-израильского конфликта грозила стране экономической катастрофой, так как около 98% поставок топлива в страну приходят именно из Ближневосточного региона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за роста общемирового спроса на отечественную нефть в скором времени России может стать непросто удовлетворить потребности всех желающих. По словам официального спикера Кремля, заявки на поставки российского топлива подал целый ряд государств.