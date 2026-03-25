МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Филиппины прибыл первый за пять лет танкер с нефтью из России

Объем закупки составил 100 тысяч тонн.
Тимур Юсупов 25-03-2026 18:45
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

На Филиппины прибыл танкер со 100 тысячами тонн российской нефти на борту. Об этом сообщает издание aif.ru.

Согласно имеющейся информации, груз был доставлен судном Sara Sky, пришвартовавшимся в порту Лимай в провинции Батаан. Данная партия нефти стала первой за последние пять лет поставкой в страну энергоресурсов из России.

Отмечается, что Филиппины крайне зависимы от импорта нефти. В связи с этим блокировка Ормузского пролива из-за эскалации арабо-израильского конфликта грозила стране экономической катастрофой, так как около 98% поставок топлива в страну приходят именно из Ближневосточного региона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за роста общемирового спроса на отечественную нефть в скором времени России может стать непросто удовлетворить потребности всех желающих. По словам официального спикера Кремля, заявки на поставки российского топлива подал целый ряд государств.

#Россия #в стране и мире #нефть #Филиппины #нефтяной танкер #российская нефть #продажа нефти #нефть рф
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 