Минобороны сообщило, что все отсрочки от военной службы сохраняют свое действие

В ведомстве заверили, что «веерных» рассылок «электронных повесток» проводиться не будет.

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Все существующие сегодня отсрочки от военной службы для граждан сохраняют свое действие в полном объеме. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Бирюков.

Глава управления заверил, что «веерных» рассылок электронных повесток проводиться не будет. Единый электронный реестр воинского учета был создан для упрощения взаимодействия граждан с военкоматами. Все необходимые документы теперь можно направить в ведомство без личного посещения.

Напомним, весенняя призывная кампания началась в России 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в Вооруженные силы будут призваны 147 тысяч человек. Призыв завершится 15 июля.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов