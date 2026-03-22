Чернышов: Россия и Штаты начинают диалог на руинах

Заместитель Председателя Государственной Думы Борис Чернышов заявил, что Россия и Соединенные Штаты начинают диалог на руинах, которые оставили предшествующие американские администрации. Об этом сообщило издание RT.

В настоящий момент парламентская делегация находится в Штатах. Депутат отметил, что в программе запланированы несколько раундов переговоров с конгрессом США, встречи с местными экспертами и политологами, а также с нашим посольством. По его словам, Москва сможет достойно и аргументированно донести до своих собеседником позицию граждан РФ.

«Сосредоточимся на том, как будем восстанавливать межпарламентское взаимодействие. Фактически мы начинаем диалог на руинах, оставленных администрациями Обамы и Байдена», - цитирует издание.

Также Чернышов отметил серьезную подготовку к встречам от обеих сторон.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Инициатором беседы стала американская сторона. Основной же темой разговора стала эскалация арабо-израильского конфликта из-за атак по Ирану, однако главы государств обсудили также и ситуацию вокруг Украины. Диалог длился около часа и прошел в конструктивном ключе.