Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

Правонарушитель утверждает, что действовал под воздействием мошенников.
Вероника Левшина 26-03-2026 21:01
© Фото: moscowproc, Telegram

В отделении банка на бульваре Дмитрия Донского 15-летний подросток поджег банкомат. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«После знакомства в мессенджере с девушкой и направления ей геолокации с местом их предполагаемой встречи, с ним связался неизвестный, следуя телефонным указаниям которого, он облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат», говорится в заявлении.

В настоящее время ведется расследование Зюзинским межрайонным прокурором Евгенией Кречетовой.

Также прокуратура просит родителей объяснить детям, что настоящие сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут требовать от него совершать противоправные действия.

Напомним, накануне Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех подростков, совершивших поджоги в Московском регионе по указке украинских кураторов. Задержанные подростки переписывались с девушками через Telegram, передавая им данные о расположении школ и торговых центров. После этого им поступали звонки от мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов, которые угрожали уголовной ответственностью за «содействие противнику» и под разными предлогами пытались вовлечь их в незаконные действия, ссылаясь на «проверку антитеррористической защищенности».

