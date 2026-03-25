ФСБ задержала в Подмосковье подростков за поджоги по заданию спецслужб Украины

В ведомстве также сообщили о задержании четырех россиян, которые организовали работу сим-боксов для нелегальных каналов связи спецслужб Украины, используемых для мошенничества и вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность.
Игнат Далакян 25-03-2026 10:37
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех подростков, совершивших поджоги в Московском регионе по указке украинских кураторов, а также четырех россиян, причастных к организации работы сим-боксов для нелегальных каналов связи. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные подростки переписывались с девушками через Telegram, передавая им данные о расположении школ и торговых центров. После этого им поступали звонки от мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов, которые угрожали уголовной ответственностью за «содействие противнику» и под разными предлогами пытались вовлечь их в незаконные действия, ссылаясь на «проверку антитеррористической защищенности».

Также, по информации ФСБ, организаторы работы sim-боксов получали оплату от зарубежных кураторов. Их действия могут квалифицироваться как помощь террористам и государственная измена, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов Киева с применением бомб против бойцов СВО, а также попытки спецслужб Украины купить беспилотники для терактов в Москве.

#ФСБ #Задержание #подростки #поджег #заправочная станция #SIM-боксы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
