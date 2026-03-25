ФСБ задержала в Подмосковье подростков за поджоги по заданию спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех подростков, совершивших поджоги в Московском регионе по указке украинских кураторов, а также четырех россиян, причастных к организации работы сим-боксов для нелегальных каналов связи. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные подростки переписывались с девушками через Telegram, передавая им данные о расположении школ и торговых центров. После этого им поступали звонки от мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов, которые угрожали уголовной ответственностью за «содействие противнику» и под разными предлогами пытались вовлечь их в незаконные действия, ссылаясь на «проверку антитеррористической защищенности».

Также, по информации ФСБ, организаторы работы sim-боксов получали оплату от зарубежных кураторов. Их действия могут квалифицироваться как помощь террористам и государственная измена, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов Киева с применением бомб против бойцов СВО, а также попытки спецслужб Украины купить беспилотники для терактов в Москве.