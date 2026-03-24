МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Иран в неформальном диалоге с США потребовал конца войны и гарантий мира

Подобные условия могли прозвучать в ходе якобы состоявшегося в прошлый четверг телефонного разговора между главой иранского МИД и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.
Россина Бодрова Тимур Юсупов 24-03-2026 19:48
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

 Западные СМИ сообщают, что власти Ирана потребовали от Соединенных Штатов полного завершения вооруженного конфликта и гарантий отказа от будущих атак. По информации издания New York Times, именно подобные условия прозвучали в ходе якобы состоявшегося в прошлый четверг телефонного разговора между главой иранского МИД и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

По имеющейся информации, Тегеран донес до Вашингтона позицию, согласно которой власти страны заинтересованы не в краткосрочном перемирии, а в полноценном мирном соглашении на условиях невозобновления атак со стороны США и Израиля. Также Иран намерен добиваться отмены экономических санкций.

Ранее израильские СМИ сообщали, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы дал свое разрешение на начало переговоров с США. Если верить источникам, в минувший четверг институты власти Исламской Республики получили от высшего руководства страны непубличные распоряжения проинформировать американскую сторону о готовности Тегерана к диалогу.

#сша #Тегеран #Иран #Вашингтон #переговоры #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке #переговоры с США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 