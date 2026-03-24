NYT: Иран в неформальном диалоге с США потребовал конца войны и гарантий мира

Западные СМИ сообщают, что власти Ирана потребовали от Соединенных Штатов полного завершения вооруженного конфликта и гарантий отказа от будущих атак. По информации издания New York Times, именно подобные условия прозвучали в ходе якобы состоявшегося в прошлый четверг телефонного разговора между главой иранского МИД и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

По имеющейся информации, Тегеран донес до Вашингтона позицию, согласно которой власти страны заинтересованы не в краткосрочном перемирии, а в полноценном мирном соглашении на условиях невозобновления атак со стороны США и Израиля. Также Иран намерен добиваться отмены экономических санкций.

Ранее израильские СМИ сообщали, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы дал свое разрешение на начало переговоров с США. Если верить источникам, в минувший четверг институты власти Исламской Республики получили от высшего руководства страны непубличные распоряжения проинформировать американскую сторону о готовности Тегерана к диалогу.