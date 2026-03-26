Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Как сообщил политик в своем официальном Telegram-канале, в стране ему предстоит провести несколько «важных встреч».

Зеленский также заявил, что Киев ценит поддержку от других государств и благодарен всем, что готов «работать вместе с ним ради безопасности».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Зеленского приказать агентам киевского режима вернуться на родину, так как они мешают парламентским выборам. По словам политика, иностранные спецслужбы еще никогда так глубоко не вмешивались в венгерские выборы.