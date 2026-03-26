Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для неких «важных встреч»

Глава киевского режима также обратился со словами благодарности всех союзников Украины.
Тимур Юсупов 26-03-2026 20:36
© Фото: Thorton, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Как сообщил политик в своем официальном Telegram-канале, в стране ему предстоит провести несколько «важных встреч».

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Назначены важные встречи», - сообщил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что Киев ценит поддержку от других государств и благодарен всем, что готов «работать вместе с ним ради безопасности».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Зеленского приказать агентам киевского режима вернуться на родину, так как они мешают парламентским выборам. По словам политика, иностранные спецслужбы еще никогда так глубоко не вмешивались в венгерские выборы.

#в стране и мире #Украина #Саудовская Аравия #Зеленский #Владимир Зеленский #Киевский режим
