МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов украинских спецслужб из Венгрии

По словам политика, никогда в венгерские выборы не вмешивались так глубоко иностранные спецслужбы.
Вероника Левшина 26-03-2026 15:31
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Зеленского приказать агентам киевского режима вернуться на родину, так как они мешают парламентским выборам. Такое заявление премьер сделал на своей странице в социальной сети Х.

Орбан указал, что Зеленский активировал своих агентов, которые ранее внедрились в венгерскую политику.

«Они работают над тем, чтобы после выборов в Венгрии также сформировалось правительство, дружественное Украине, которое поддерживает войну, оторвет Венгрию от дешевой российской энергии и отдаст деньги венгров украинцам», - сказал Орбан.

Премьер-министр также уточнил, что венгерские власти стараются сделать все возможное, чтобы граждане государства могли голосовать о своем будущем без иностранных манипуляций, и попросил уважать волю венгров.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев заявил, что Зеленский и европейские чиновники рассчитывают на проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в парламентских выборах. Следующим кандидатом может стать политик Петер Мадьяр, который, по мнению Украины и ЕС, согласует выделение кредита Украине.

#в стране и мире #Украина #Выборы #Венгрия #орбан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 