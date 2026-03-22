Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Зеленского приказать агентам киевского режима вернуться на родину, так как они мешают парламентским выборам. Такое заявление премьер сделал на своей странице в социальной сети Х.

Орбан указал, что Зеленский активировал своих агентов, которые ранее внедрились в венгерскую политику.

«Они работают над тем, чтобы после выборов в Венгрии также сформировалось правительство, дружественное Украине, которое поддерживает войну, оторвет Венгрию от дешевой российской энергии и отдаст деньги венгров украинцам», - сказал Орбан.

Премьер-министр также уточнил, что венгерские власти стараются сделать все возможное, чтобы граждане государства могли голосовать о своем будущем без иностранных манипуляций, и попросил уважать волю венгров.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев заявил, что Зеленский и европейские чиновники рассчитывают на проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в парламентских выборах. Следующим кандидатом может стать политик Петер Мадьяр, который, по мнению Украины и ЕС, согласует выделение кредита Украине.