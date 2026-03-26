Раскрыта схема работников клиники «Свобода» по вымоганию денег у пациентов

Стало известно, как работники закрывшейся в Кемерове клиники «Свобода» вымогали деньги у пациентов. Об этом сообщил Life.

«У постояльцев вырабатывали "наркотическую толерантность", чтобы дольше держать их в стационаре и требовать деньги за ежедневное пребывание. Пациентов также вводили в медикаментозный сон без необходимого оборудования и лицензий», - говорится в материале.

Отмечается, что проблемы фиксировали и в московском филиале. Так, в начале 2025 года до смерти избили 35-летнего пациента. По словам родственников, представители клиники сначала требовали деньги за якобы лечение, а затем применили насилие.

Главу кемеровской клиники заключили под стражу. Его обвиняют в незаконном предоставлении услуг, в том числе, несовершеннолетним.