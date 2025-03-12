Квартирантка упала с балкона, убегая от хозяйки с ножом в Кемерове

В Кемерове 27-летняя женщина погибла, упав с высоты пятого этажа. Инцидент произошел, когда к ней пришла хозяйка квартиры и начала требовать арендную плату, угрожая ножом. По данным СУ СК России по Кемеровской области, она вынудила потерпевшую выпрыгнуть с балкона.

«Вечером 8 марта между ними произошел конфликт, причиной которого стала неуплата арендной платы. Обвиняемая, угрожая ножом, заставила потерпевшую выпрыгнуть с балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома, после чего покинула арендованную квартиру», - цитирует сообщение ведомства 360.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось. Женщина скончалась, так и не придя в сознание.

Следователь задержал хозяйку квартиры - как оказалось, она была судима ранее. Ей назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.