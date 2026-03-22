Метеоролог: уходящий март может войти в десятку самых теплых за всю историю

Минусовая температура полностью покинет Москву уже в ближайшие три дня.
Тимур Юсупов 26-03-2026 18:27
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Уходящий март в Москве может войти в число самых теплых за всю историю наблюдений, превысив климатическую норму более чем на 4 градуса. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Сейчас прекрасная погода. Ее пока определяет антициклон. Воздух в нем прогревается постепенно. Наблюдается переменная облачность, без осадков. В пятницу и субботу ночью минимальная температура еще будет местами слабо отрицательной, еще может проявиться минус. Дневная температура будет в пределах 12-14 градусов. В воскресенье будет чуть потеплее - где-то 15-16 градусов выше нуля. То есть температурный фон в выходные дни будет на 5-6 градусов выше климатической нормы», - рассказала эксперт об обстановке в российской столице.

Что касается начала следующей недели, по словам метеоролога, там синоптическая ситуация будет меняться, так как антициклон, который обеспечивал хорошую погоду, отступит на восток под натиском циклонов с юга и запада. Будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, ночи станут заметно теплее - отрицательной температуры уже не будет ни в Москве, ни в области. Тем не менее дневная температура будет не столь велика из-за небольших дождей - в пределах 12-13 градусов.

«То, что касается первой пятидневки апреля, хотя официального прогноза на эти даты еще нет, но все модели показывают, что там сохранится умеренно теплая погода с положительными значениями температуры - где-то в пределах +1...+3 градусов в ночные часы и дневной температурой 10-12, не выше этого. В отдельные дни будут наблюдаться дожди, поэтому рассчитывать на такое обилие солнца, которым нас радовал март месяц, не приходится», - предрекла специалист.

Как отмечает эксперт, март в Москве стал значительно теплее, чем он был в ХХ веке. В последние годы именно в марте москвичи в те или иные дни наблюдают рекорды максимальной температуры. Происходит это из-за того, что на протяжении уже нескольких лет в столичном регионе складываются такие условия, когда погоду определяет антициклон.

«Что касается конечных результатов, конечно, март выйдет с положительной аномалией температуры воздуха - порядка 4,5 градуса. Ну и я думаю, что он войдет в десятку самых теплых мартов вообще за всю историю наблюдений», - подытожила Позднякова.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что март 2026 года, вероятнее всего, станет самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. 

#Погода #температура #тепло #Март #наш эксклюзив #метеонаблюдения #метеорологи #рекорды #температурные рекорды
