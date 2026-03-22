Рютте: Европа слишком долго полагалась на военную мощь США

По его словам, страны НАТО пересмотрели свою роль в связи с изменившейся международной обстановкой.
Вероника Левшина 26-03-2026 18:24
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа и Канада чересчур долго рассчитывали на военную мощь США. Об этом сообщает aif.ru.

Уточняется, что страны-союзники мало брали на себя ответственность за собственную безопасность.

«Слишком долго европейские союзники и Канада чрезмерно полагались на военную мощь США», - отметил генсек НАТО.

Рютте также указал, что альянс изменил подход к вопросам безопасности и усилил понимание необходимости самостоятельных действий. По его словам, страны НАТО уже пересматривают свою роль на фоне меняющейся международной обстановки.

Напомним, ранее НАТО предлагал использовать украинских военных в качестве условного противника на учениях альянса. Кроме того, стороны обсудили будущее совместного центра НАТО - Украина.

#в стране и мире #НАТО #сша #Европа #Канада #Рютте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
