Рютте: Европа слишком долго полагалась на военную мощь США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа и Канада чересчур долго рассчитывали на военную мощь США. Об этом сообщает aif.ru.

Уточняется, что страны-союзники мало брали на себя ответственность за собственную безопасность.

Рютте также указал, что альянс изменил подход к вопросам безопасности и усилил понимание необходимости самостоятельных действий. По его словам, страны НАТО уже пересматривают свою роль на фоне меняющейся международной обстановки.

Напомним, ранее НАТО предлагал использовать украинских военных в качестве условного противника на учениях альянса. Кроме того, стороны обсудили будущее совместного центра НАТО - Украина.