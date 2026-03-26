Путин дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия»

Президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт строительству нового филиала Национального центра «Россия». Церемония закладки капсулы в основание здания прошла по видеосвязи.

Путин осмотрел макет здания и выслушал характеристики объекта. Филиал займет площадь более 200 тысяч квадратных метров на месте бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне.

После команды президента машинист башенного крана Максим Гриценко поднял капсулу посредством пульта дистанционного управления и заложил ее в основание строящегося филиала.

В новом здании построят выставочные и концертные залы, пресс-центры и общественные зоны, а также вокруг строения появится ландшафтный парк.

Национальный центр «Россия» - экспозиция, которую создали на базе Международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ в 2023-2024 годах. Официальное открытие центра состоялось 4 ноября 2024 года, в День народного единства. Выставка нацелена демонстрировать достижения страны на постоянной основе.