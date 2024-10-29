Показать многогранную страну: в Москве откроют центр «Россия»

Шум пил не умолкает ни на минуту. Важна каждая деталь. Рабочие полируют медь и красят стены в несколько слоев. Все должно быть идеально.

Строители крепят декорации саморез за саморезом, гвоздик за гвоздиком.

Они работают 24 на 7, чтобы успеть в срок. Национальный центр «Россия» откроют в День народного единства 4 ноября. Его создают по распоряжению Владимира Путина. Это наследие одноименной выставки, которая была на ВДНХ. За 248 дней ее посмотрели 18,5 миллиона гостей.

«Выставка имела большой успех. Мы ее создавали все вместе, всей страной. Около 19 миллионов посетителей было. Половина из них приехала из разных регионов. Крайне важно было продолжать», - говорит генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Национальный центр «Россия» займет три павильона «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. Площадь в 37 тысяч квадратных метров - это как пять футбольных полей.

Здесь монтируют сотни софитов и интерактивные панели на стенах и потолке. В одном из залов будет огромный светящийся глобус.

«Идея интересная, конструкция необычная. Это специальные панели. Позволяют гнуть экран, создавать из него любую форму», - рассказывает рабочий.

Символ национального центра - золотой лев. Это знак власти и возрождения национальной культуры. Его разрабатывали те же дизайнеры, что и логотип выставки «Россия».

«Мы взяли со старых храмов XI-XII века льва и перевели его из скульптуры в графику. Русский лев - он прекрасный совершенно. Он защитник, он улыбается, как Гагарин. Он совсем не этот европейский лев, который с когтями и на петушиных лапах», - рассказывает дизайнер и художник Андрей Шелютто.

Логотип новый, а традиции и смысл выставки - как раньше: показать многогранную Россию. На фудкортах можно будет попробовать национальную кухню. А в универмаге - купить товары ручной работы: от пряников и пастилы до игрушек и одежды.

«Елецкое кружево, это воротничок. А вообще рукодельницы из елецкого кружева готовят волшебные скатерти на наши новогодние столы», - рассказывает Наталья Виртуозова.

Вместе с открытием национального центра 4 ноября стартует и международный симпозиум «Создавая будущее». Ждут гостей из более 30 стран. Покажут выставку картин молодых художников не только из России - еще из Китая, Индии, Эфиопии, Бразилии.

«В центре экспозиционного пространства находится скульптура уже признанного мастера, учителя, профессора одной из китайских академий Дун Шубина. Это как центральная часть, которую обрамляют работы молодых студентов. Это уменьшенная копия скульптуры, которая находится в пустыне Гоби», - говорит руководитель Лаборатории культурно-просветительских проектов Национального центра «Россия» Олеся Малеванная.

К открытию готовят несколько конференц-залов и переговорных. Уже через неделю несколько сотен экспертов соберутся, чтобы обсудить будущее - технологии, мир и цивилизации. А в лектории пройдут встречи с писателями, политиками, художниками и музыкантами. Каждый день что-то интересное. Места хватит всем: зал для более 100 человек.

Тем временем в Москву съезжаются представители со всей России, чтобы начать работу над выставкой регионов. Ее создадут с нуля до конца февраля. Все новое - не то, что уже видели на ВДНХ. Национальный центр «Россия» будет в павильонах до 2028 года. А потом его перенесут в отдельное здание, которое специально построят на Краснопресненской набережной.