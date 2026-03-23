Путин призвал нефтегазовые компании РФ направить сверхвыручку на погашение долгов

По словам президента, дополнительные доходы от роста мировых котировок помогут снизить долговую нагрузку перед отечественными банками.
Тимур Юсупов 23-03-2026 15:00
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил российским нефтегазовым компаниям использовать для погашения долгов перед банками дополнительные доходы, полученные благодаря росту цен на энергоресурсы. С подобной инициативой глава государства выступил на прошедшем в Кремле совещании по экономическим вопросам.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками», - заявил российский лидер.

По мнению президента, подобное решение показало бы зрелость корпораций, работающих в нефтегазовом секторе. В начале марта Путин уже обращался к отечественным энергокомпаниям с подобным предложением - тогда глава государства попросил правительство и Центробанк РФ проследить за тем, чтобы дополнительная выручка корпораций была направлена на снижение долговой нагрузки перед российскими банками.

На этом же совещании Владимир Путин отметил, что за первый месяц 2026 года добыча полезных ископаемых в России увеличилась на 0,5%.

#в стране и мире #Путин #нефть #газ #Владимир Путин #Банки #нефтегазовая отрасль #российские банки #Долги #задолженность #президент путин
