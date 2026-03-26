Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин сравнил военный конфликт между США и Ираном с эпидемией коронавируса. Об этом он сказал на съезде РСПП.

«Не случайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией», - сказал Путин.

Президент напомнил, как COVID-19 резко затормозил развитие регионов и континентов. По его словам, события последних лет показывают, что все чаще происходят потрясения в торговой, инвестиционной сферах, а также в международных отношениях в целом.

Также президент отметил, что конфликт на Ближнем Востоке приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам.

Напомним, ранее стало известно, что Штаты планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля. Дональд Трамп заявлял об успешных переговорах в Тегеране, хотя Иран отрицал контакты с США.