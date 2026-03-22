Ynet: США назначили дату окончания конфликта с Ираном

США назначили 9 апреля как дату окончания военного конфликта с Ираном. Об этом сообщило издание Ynet.

«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в день независимости Израиля, чтобы получить награду», - сообщил израильский источник.

Ранее Дональд Трамп заявил об успешных переговорах в Тегеране. Иран отрицает контакты с США по вопросам мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

По мнению иранского МИД, Трамп пытается тянуть время, чтобы не получить ответные удары.