Ynet: США назначили дату окончания конфликта с Ираном

Окончание войны позволит Трампу получить награду Израиля.
Вероника Левшина 23-03-2026 20:09
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Dalibor Brlek , Global Look Press

США назначили 9 апреля как дату окончания военного конфликта с Ираном. Об этом сообщило издание Ynet.

«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в день независимости Израиля, чтобы получить награду», - сообщил израильский источник.

Ранее Дональд Трамп заявил об успешных переговорах в Тегеране. Иран отрицает контакты с США по вопросам мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

По мнению иранского МИД, Трамп пытается тянуть время, чтобы не получить ответные удары.

#сша #Израиль #Иран
