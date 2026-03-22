«Суперкам» группировки «Центр» помог артиллерии уничтожить опорники ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» с помощью разведывательного дрона «Суперкам» помогли артиллерии точно отработать по украинским боевикам на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Расчет дрона вел постоянное наблюдение за заданным районом. С воздуха военнослужащие фиксировали передвижение противника, скопления личного состава ВСУ и неприятельские укрепленные точки. Также удалось выявить места временного размещения вражеских солдат.

Координаты быстро передали артиллеристам, после чего по целям нанесли удары. Все это время оператор «Суперкама» корректировал огонь с воздуха, наблюдая за попаданиями в режиме реального времени.

На записи видно, как после ударов детонируют вражеские боеприпасы. В российском оборонном ведомстве добавили, что «Суперкам» может долго находиться в воздухе и стабильно передавать картинку. Это позволяет быстрее находить цели и работать по ним максимально эффективно.

