Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это произошло в Херсонской области, на правом берегу Днепра.

Отмечено, что дроноводов ВСУ ликвидировал расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б». Цель в ходе мониторинга правобережья обнаружил расчет разведывательного дрона «Суперкам» войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии. Он же и осуществлял корректировку стрельбы.

Осуществив доразведку, оператор беспилотника убедился, что противник неоднократно запускал из обнаруженного здания дроны различных типов. Артиллеристы вели огонь 152-миллиметровыми снарядами, добившись попадания и уничтожения цели.

Ранее сообщалось, что расчет буксируемой гаубицы «Мста» сорвал попытку ротации ВСУ на Константиновском направлении. Снаряд уничтожил украинский пикап, тем самым лишив подразделение врага возможности подвезти на позицию снабжение и пополнение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.