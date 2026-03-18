Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами на правом берегу Днепра

Стрельбу 152-миллиметровыми снарядами корректировал расчет беспилотника «Суперкам».
18-03-2026 18:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это произошло в Херсонской области, на правом берегу Днепра.

Отмечено, что дроноводов ВСУ ликвидировал расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б». Цель в ходе мониторинга правобережья обнаружил расчет разведывательного дрона «Суперкам» войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии. Он же и осуществлял корректировку стрельбы. 

Осуществив доразведку, оператор беспилотника убедился, что противник неоднократно запускал из обнаруженного здания дроны различных типов. Артиллеристы вели огонь 152-миллиметровыми снарядами, добившись попадания и уничтожения цели. 

Ранее сообщалось, что расчет буксируемой гаубицы «Мста» сорвал попытку ротации ВСУ на Константиновском направлении. Снаряд уничтожил украинский пикап, тем самым лишив подразделение врага возможности подвезти на позицию снабжение и пополнение. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Херсонская область #Гиацинт-Б #Суперкам
