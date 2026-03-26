Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и гостинцы из Белоруссии

Сам же белорусский лидер получил в подарок саблю, декоративную вазу и памятную медаль.
Тимур Юсупов 26-03-2026 16:02
© Фото: pul_1, Telegram

Президент  Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Пхеньян обменялся подарками с главой Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах встречи двух политиков, Лукашенко преподнес своему корейскому коллеге произведенный в Белоруссии автомат, набор гостинцев и знаменитый слуцкий пояс - исторический культурный символ белорусского декоративно-прикладного искусства. Супруга лидера КНДР получила в подарок изящный ювелирный букет васильков из золота, а дочери Ким Чен Ына досталась художественная шкатулка.

Высший руководитель Северной Кореи по достоинству оценил столь щедрые презенты - глава государства даже взял в руки подаренный ему автомат, внимательно осмотрел, передернул затвор, нажал на спуск и с одобрительной улыбкой вернул оружие обратно в футляр. Лукашенко в свою очередь пошутил, что такой подарок всегда пригодится на случай, если вдруг у корейского лидера появятся враги.

Самому же президенту Белоруссии были вручены инкрустированная золотом и перламутром сабля, декоративная ваза, украшенная в традиционном корейском стиле с использованием 30 видов различных ракушек, а также памятная золотая медаль, изготовленная специально по случаю визита Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что по народной традиции он обязан заплатить Ким Чен Ыну за подаренное ему холодное оружие, после чего главе КНДР был передан красивый футляр с лежащей внутри монетой.

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Пхеньян 25 марта 2026 года. В первый же день после прибытия он по просьбе президента России Владимира Путина возложил цветы к монументу «Освобождение», поблагодарив таким образом корейских солдат, сражавшихся на СВО.

