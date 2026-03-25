Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы к монументу в Пхеньяне в благодарность бойцам КНДР за помощь в СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложил цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, тем самым выразив благодарность корейским воинам, помогавшим России на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Делегация во главе с белорусским лидером прибыла в столицу Корейской Народно-Демократической Республики утром 25 марта. Одним из важных моментов визита стала церемония возложения цветов к главному памятнику-обелиску в КНДР, построенному в 1947 году в честь бойцов Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны.

Лукашенко возложил к монументу венок, а также букет цветов - венок стал знаком благодарности от самого президента Белоруссии, а цветы своего коллегу попросил передать российский лидер Владимир Путин.

В апреле 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов официально заявил, что военнослужащие из Северной Кореи помогали российской армии в боях за освобождение Курской области от украинских националистов. Благодаря героизму северокорейских бойцов враг был полностью разбит и отброшен с территории региона.

В честь участников СВО из КНДР глава республики Ким Чен Ын открыл в столице своей страны новую улицу, посвященную воинам корейской армии, а также распорядился построить в Пхеньяне Мемориальный музей боевых подвигов, на территории которого будут захоронены павшие бойцы.