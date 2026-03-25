МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы к монументу в Пхеньяне в благодарность бойцам КНДР за помощь в СВО

Сам белорусский лидер почтил память корейских военнослужащих венком.
Тимур Юсупов 25-03-2026 16:35
© Фото: pul_1, Telegram © Видео: pul_1, Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложил цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, тем самым выразив благодарность корейским воинам, помогавшим России на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Делегация во главе с белорусским лидером прибыла в столицу Корейской Народно-Демократической Республики утром 25 марта. Одним из важных моментов визита стала церемония возложения цветов к главному памятнику-обелиску в КНДР, построенному в 1947 году в честь бойцов Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны.

Лукашенко возложил к монументу венок, а также букет цветов - венок стал знаком благодарности от самого президента Белоруссии, а цветы своего коллегу попросил передать российский лидер Владимир Путин.

В апреле 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов официально заявил, что военнослужащие из Северной Кореи помогали российской армии в боях за освобождение Курской области от украинских националистов. Благодаря героизму северокорейских бойцов враг был полностью разбит и отброшен с территории региона.

В честь участников СВО из КНДР глава республики Ким Чен Ын открыл в столице своей страны новую улицу, посвященную воинам корейской армии, а также распорядился построить в Пхеньяне Мемориальный музей боевых подвигов, на территории которого будут захоронены павшие бойцы.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 