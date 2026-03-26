«Бук-М3» перехватил два снаряда HIMARS на Добропольском направлении

Воздушные цели своевременно удалось обнаружить при помощи средств радиолокационной разведки.
26-03-2026 16:02
Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» перехватил два снаряда РСЗО HIMARS на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Воздушные цели были своевременно обнаружены средствами радиолокационной разведки. После классификации угрозы расчет оперативно взял снаряды на сопровождение и произвел пуск ракет. Обе цели были уничтожены в воздухе точными перехватами, что позволило предотвратить удар по позициям российских подразделений.

Для защиты самих зенитчиков в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения. Они используют в том числе перехватчики «Елка», которые помогают отражать атаки беспилотников и повышают живучесть подразделений ПВО.

После выполнения задачи расчет ЗРК «Бук-М3» оперативно сменил позицию и замаскировал технику, исключив риск ответного удара.

В Минобороны отмечают, что «Бук-М3» остается одним из ключевых средств противовоздушной обороны средней дальности. Комплекс способен эффективно поражать широкий спектр целей - от реактивных снарядов и баллистических ракет до самолетов, вертолетов и беспилотников. Зенитные подразделения группировки «Центр» несут круглосуточное дежурство, обеспечивая прикрытие войск и важных объектов от воздушных угроз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Бук-М3 #HIMARS #добропольское направление
