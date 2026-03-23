Путин поставил задачу вернуться к устойчивому экономическому росту

Глава государства провел совещание по экономическим вопросам.
Константин Денисов 23-03-2026 14:18
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Россия должна вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин.

«Вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, в январе 2026 года ВВП России оказался на 2,1% ниже, чем годом ранее. Эксперты объяснили этот факт меньшим количеством рабочих дней в связи с длинными праздниками.

Важными сопутствующими экономическому росту факторами Путин назвал сохранение замедления темпов роста инфляции и сохранение стабильности на рынке труда.

Текущие показатели безработицы и инфляции (2,2% и 6%) президент назвал плюсом. Ранее Путин сообщил о том, что добыча полезных ископаемых в России выросла на 0,5% в январе.

